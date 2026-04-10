Dünya
CNN International 10.04.2026 07:03

Ay'dan dönen Artemis'in en riskli yolculuğu başlıyor

Ay’ın uzak tarafındaki tarihi uçuşunu tamamlayan Artemis II mürettebatı için görevin en tehlikeli aşaması yaklaşıyor. Ay yolculuğu boyunca radyasyon kuşakları ve devasa yakıt tüketimi gibi riskleri geride bırakan astronotlar, şimdi saatte 40 bin kilometreyi aşan bir hızla Dünya atmosferine girmeye hazırlanıyor.

Ay'dan dönen Artemis'in en riskli yolculuğu başlıyor

Dünya atmosferine giriş sırasında uzay aracı, havadaki molekülleri şiddetli bir şekilde sıkıştırarak ses hızının 30 katı üzerine çıkacak.

Bu süreçte kapsülün dış yüzeyindeki sıcaklığın 2 bin 760 santigrat dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Mürettebattan Victor Glover, göreve atandıkları günden beri bu anı düşündüğünü belirterek, tüm önemli verilerin ve hikayelerin eve dönüş yolculuğunda gizli olduğunu ifade etti.

Isı kalkanındaki teknik sorun

Görevin en kritik noktası, 2022 yılındaki insansız Artemis I uçuşunda tespit edilen ısı kalkanı sorunu olarak öne çıkıyor.

O dönemde Orion kapsülünün "Avcoat" adlı koruyucu malzemesinde beklenmedik çatlaklar ve bozulmalar gözlemlenmişti.

Artemis II kapsülünün ısı kalkanı, Artemis I ile neredeyse aynı yapıya sahip olduğundan, NASA mühendisleri bu riskin farkında olduklarını kabul ediyor.

Isı kalkanının görevini yerine getirememesi durumunda astronotların kurtulma şansı bulunmuyor.

NASA’nın yeni stratejisi ve güvenlik tartışmaları

NASA, bu riski minimize etmek amacıyla Artemis II için farklı bir atmosfere giriş rotası belirledi. Artemis I’de uygulanan "zıplama" yöntemi yerine, ısı yükünü daha elverişli koşullarda tutması hedeflenen "yükseltilmiş" (loft) bir yörünge izlenecek.

NASA yetkilileri, bir yılı aşkın süredir yapılan testlerin ardından mürettebatın güvenle döneceğine inandıklarını belirtiyor.

Öte yandan, eski NASA çalışanları ve ısı kalkanı uzmanlarından bazıları bu kararı eleştiriyor. Eski astronot ve ısı kalkanı uzmanı Dr. Charlie Camarda, bilinen bir kusurla insanlı uçuş yapmanın sorumsuzca olduğunu savundu.

Camarda, NASA'nın çatlakların uçuş sırasında nasıl büyüyeceğine dair analitik bir çözüm geliştirmeden bu riski aldığını öne sürdü.

NASA ise güvenliğin öncelikli olduğunu ve gelecek görevlerde kullanılacak ısı kalkanlarının daha geçirgen ve dayanıklı malzemelerle güncellendiğini bildirdi.

