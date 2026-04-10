Puslu 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 10.04.2026 06:53

Şempanzelerde ilk "iç savaş": 24 saldırıda 17 yavru öldü

Uganda'daki Kibale Parkı'nda yaşayan dünyanın en büyük yabani şempanze grubu Ngogo topluluğunun kendi içinde parçalanarak yıllarca süren kanlı bir çatışmaya girdiği belgelendi. Science dergisindeki çalışmada, şempanzelerin bir zamanlar birleşik olan bir topluluğun birbirine düşman olmasını insanlık durumuna en yakın paralel olarak nitelendiriliyor.

Araştırmacılar, 1995'ten 2015'e kadar sosyal olarak birleşik olan Ngogo şempanzelerinin zamanla iki gruba ayrıldığını tespit etti.

Batı ve Merkez olarak adlandırılan bu iki grup arasındaki gerginlik, 2018 yılı itibarıyla kalıcı bir kopuşa dönüştü.

Batı grubu, yedi yıl içinde merkez grubuna yönelik 24 organize ve koordineli saldırı düzenledi. Bu çatışmalarda en az 7 yetişkin erkek ve 17 yavru şempanze hayatını kaybetti.

Benzer bir durumun 1970'lerde Jane Goodall tarafından Tanzanya'daki Gombe grubunda gözlemlenmiş olabileceği ancak o dönemdeki bilimsel sınırlamalar nedeniyle bunun tam olarak bir iç savaş olarak tanımlanamadığı belirtiliyor.

Bölünmenin nedenleri: Liderlik ve kayıplar

Primatolog Aaron Sandel, grubun parçalanmasını tetikleyen birkaç temel faktör üzerinde duruyor.

2015 yılında grubun alfa erkeğinin statü kaybetmesi ve yerine yeni bir liderin geçmesi, topluluk içindeki kutuplaşmayı hızlandırdı.

Ayrıca topluluk içindeki farklı mahalleleri birbirine bağlayan yaşlı ve etkili şempanzelerin ölümü, sosyal bağları zayıflattı.

2017 yılında yaşanan bir hastalık salgını ise grubu fiziksel ve sosyal olarak daha da kırılgan hale getirerek bölünmeyi kaçınılmaz kıldı.

ETİKETLER
Savaş
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Pamukkale’de kartpostallık görüntüler
Pamukkale’de kartpostallık görüntüler
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ