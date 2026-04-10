Şempanzelerde ilk "iç savaş": 24 saldırıda 17 yavru öldü

Araştırmacılar, 1995'ten 2015'e kadar sosyal olarak birleşik olan Ngogo şempanzelerinin zamanla iki gruba ayrıldığını tespit etti.

Batı ve Merkez olarak adlandırılan bu iki grup arasındaki gerginlik, 2018 yılı itibarıyla kalıcı bir kopuşa dönüştü.

Batı grubu, yedi yıl içinde merkez grubuna yönelik 24 organize ve koordineli saldırı düzenledi. Bu çatışmalarda en az 7 yetişkin erkek ve 17 yavru şempanze hayatını kaybetti.

Benzer bir durumun 1970'lerde Jane Goodall tarafından Tanzanya'daki Gombe grubunda gözlemlenmiş olabileceği ancak o dönemdeki bilimsel sınırlamalar nedeniyle bunun tam olarak bir iç savaş olarak tanımlanamadığı belirtiliyor.

Bölünmenin nedenleri: Liderlik ve kayıplar

Primatolog Aaron Sandel, grubun parçalanmasını tetikleyen birkaç temel faktör üzerinde duruyor.

2015 yılında grubun alfa erkeğinin statü kaybetmesi ve yerine yeni bir liderin geçmesi, topluluk içindeki kutuplaşmayı hızlandırdı.

Ayrıca topluluk içindeki farklı mahalleleri birbirine bağlayan yaşlı ve etkili şempanzelerin ölümü, sosyal bağları zayıflattı.

2017 yılında yaşanan bir hastalık salgını ise grubu fiziksel ve sosyal olarak daha da kırılgan hale getirerek bölünmeyi kaçınılmaz kıldı.