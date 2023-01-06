Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avusturya'da garnizonda çatışma: Bir asker öldü
[Fotograf: AFP]
Avusturya’nın Wiener Neustadt kentindeki bir garnizonda silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir asker öldü, bir subay yaralandı.
Avusturya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, nöbet tutan 20 yaşındaki bir askerin nöbet değişimi sırasında diğer askerlere karşı henüz bilinmeyen nedenle agresif tutumda bulunarak ateş açtığı belirtildi.
Nöbet tutan asker ve diğer askerler arasında çıkan çatışmada söz konusu nöbetçi asker öldü, bir subay da yaralandı.
[Fotoğraf: AFP]
Açıklamada, olaya nöbet tutan erin dışında bir er bir de subayın karıştığı, er ve subayın askeri garnizonun psikoloji bölümde tutulduğu belirtilerek, subayın yaralanmasına ateşli silahın yol açmadığı bilgisi paylaşıldı.
Olayın hem savcılık hem de askeri disiplin komisyonu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında incelendiği aktarıldı.
Etiketler: Avusturya
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