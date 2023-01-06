Avusturya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, nöbet tutan 20 yaşındaki bir askerin nöbet değişimi sırasında diğer askerlere karşı henüz bilinmeyen nedenle agresif tutumda bulunarak ateş açtığı belirtildi.

Nöbet tutan asker ve diğer askerler arasında çıkan çatışmada söz konusu nöbetçi asker öldü, bir subay da yaralandı.

[Fotoğraf: AFP]

Açıklamada, olaya nöbet tutan erin dışında bir er bir de subayın karıştığı, er ve subayın askeri garnizonun psikoloji bölümde tutulduğu belirtilerek, subayın yaralanmasına ateşli silahın yol açmadığı bilgisi paylaşıldı.

Olayın hem savcılık hem de askeri disiplin komisyonu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında incelendiği aktarıldı.