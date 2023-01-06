Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 16:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Finlandiya Savunma Bakanı ebeveynlik iznine çıktı
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, 7 haftalık ebeveynlik iznine çıktı. Görevini 1 Mart'a kadar devreden bakan, biri 2 yaşında diğeri 6 aylık olan çocuklarına bakacak. Kaikkonen, ebeveynlik izninden faydalanan ilk erkek bakan oldu.
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, 7 haftalığına ebeveynlik iznine ayrıldı.
Yerini milletvekili Mikko Savola'ya bıraktı.
Eşi göreve başladığı için izne ayrılan Kaikkonen, 1 Mart'a kadar biri 2 yaşında diğeri 6 aylık olan çocuklarına bakacak.
Kaikkonen böylece, İskandinav ülkeleri arasında ebeveynlik izninden faydalanan ilk erkek bakan oldu.
Bakanın, Ukrayna Rusya savaşı sürerken izne ayrılması dikkati çekti.
Kaikkonen, iznin zamanlamasıyla ilgili, “Bir bakanın yeri doldurulamaz değil. Fakat çocuklarımız için ebeveynlerinin yeri doldurulamaz” dedi.
Etiketler: Finlandiya
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