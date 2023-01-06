Geçmiş yıllarda anne babaları, hatta refakat eden birileri olmadan Almanya'ya gittiler. Şu anda nerede oldukları, ne yaptıkları bilinmiyor.

Almanya'daki kayıp mülteci çocukların sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Polis bilgi kayıt sistemi verilerine göre Almanya'da 2 bin 9 mülteci çocuktan haber alınamıyor.

Kayıpların çoğu 14-17 yaşlarında Afgan

Kayıp mülteci çocukların yüzde 95'i 14-17 yaş aralığında. Yüzde 90'dan fazlası da erkek.

Çocukların geldiği ülkeler listesinde Afganistan ilk sırada yer alıyor. Onu Fas, Cezayir ve Suriye izliyor.

"Kayıt sistemi geliştirilmeli"

Uzmanlara göre, mülteci çocukların kaybolmasını önlemek için hem kendi ülkelerinde hem de gittikleri ülkelerdeki kayıt sistemi iyileştirilmeli.

Mülteci çocukların neden kayıp olduğu ve hangi yaşam koşullarında oldukları da daha iyi araştırılmalı.

İyi donanımlı çocuk yardım merkezlerinin de çözüm olabileceği ifade ediliyor.