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Dünya
AA 28.01.2025 16:08

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki orman yangınında 65 bin hektar alan zarar gördü

Avustralya'nın Victoria eyaletinde kontrol altına alınamayan orman yangınında, şu ana kadar 65 bin hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki orman yangınında 65 bin hektar alan zarar gördü
[Fotograf: Reuters]

ABC News'ün haberine göre, eyaletteki Little Desert Ulusal Parkı'na yıldırım düşmesi nedeniyle orman yangını başladı.

Yetkililer, şiddetli rüzgarların etkisiyle büyüyen yangının, dün 40 kilometreden fazla alana yayıldığını belirtti.

Henüz kontrol altına alınamayan orman yangınında 65 bin hektar arazinin kül olduğunu kaydeden yetkililer, bölge sakinlerine tahliye uyarısı yaptı.

Avustralya Meteoroloji Dairesi (BOM), eyalette derecelerin 40 santigratı göstereceğini vurgulayarak, itfaiye ekiplerinin sıcak hava koşulları altında yangını söndürmek için zamanla yarıştığını bildirdi.

Son yılların en büyük orman yangınlarından biri Avustralya'daydı

Avustralya'nın New South Wales (NSW), Queensland, Victoria ve South Australia eyaletlerinde Eylül 2019'da başlayan ve yaklaşık 6 ay süren orman yangınları nedeniyle 479 kişi hayatını kaybetmişti.

Avustralya Ulusal Doğal Afet Düzenlemeleri Kraliyet Komisyonunun 2020'de yayımladığı rapora göre, ülke tarihine "kara yaz" (Black summer) olarak geçen yangınlarda, 24 milyon hektardan fazla alan yok oldu. Yangınlarda, 3 bin 500 ev kullanılamaz hale geldi ve çok sayıda hayvan telef oldu.

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