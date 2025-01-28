Rusya: Harkiv bölgesinde Dvureçnaya yerleşim birimini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun cephede ilerlediği ve pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda, Harkiv bölgesinin Dvureçnaya yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'ya ait 64 İHA düşürüldü

Son 24 saatte, 152 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) ile insansız deniz araçları üretim atölyeleri ve depoları ile asker ve askeri teçhizata yönelik saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, Rus hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait 64 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 41 bin 635 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 870 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 21 bin 22 obüs ve havan topu ile 30 bin 853 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Bakanlık, dün Donetsk bölgesindeki Zelenoye ve Velikaya Novoselka yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiklerini bildirmişti.