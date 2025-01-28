Açık 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.01.2025 14:34

Tesla, Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi nedeniyle dava açıyor

Tesla, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin yapımı elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi uygulama kararına karşı hukuki süreç başlattı.

Tesla, Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi nedeniyle dava açıyor

Merkezi Lüksemburg'da bulunan ve Birliğin en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı'nın kayıtlarına göre, Tesla, AB Komisyonunun Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik tarifelerine resmi itiraz başvurusu yaptı.

Böylece, BYD, Geely, SAIC gibi Çinli üreticiler ve BMW'nin ardından Tesla da AB'nin Çin yapımı elektrikli otomobillere yönelik gümrük vergilerine karşı hukuki sürece girmiş oldu.

Tesla, Çin fabrikasında üretilen araçları da Avrupa piyasasına gönderiyor. AB'nin kararı ile diğerlerinden daha düşük olmakla beraber Tesla'ya da ilave gümrük vergisi uygulamaya girdi.

AB Komisyonu, geçen yılın ekim ayında Çin'de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasını tamamlayarak, bu ülkeden Avrupa'ya elektrikli otomobil ithalatına gümrük vergileri getirmişti.

Bu kapsamda AB, yürürlükteki yüzde 10'luk vergiye ilave olarak Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine yüzde 7,8, BYD'ye yüzde 17, Geely’e yüzde 18,8, soruşturmada işbirliği yapan üreticilere yüzde 20,7, SAIC ve işbirliği yapmayan diğer şirketlere ise yüzde 35,3 düzeyinde ek vergi koydu.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Çin Gümrük Vergisi Tesla
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 47 bin 354'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Çöken binanın enkazından kurtarılanlar, kahramanlarıyla buluştu
16:19
Dağ keçisi avlayan kişiye 666 bin lira ceza
16:19
Endonezya'daki Semeru Yanardağı patladı
16:09
Avustralya'nın Victoria eyaletindeki orman yangınında 65 bin hektar alan zarar gördü
16:08
Afyonkarahisar'da 61 ton süt ürünü ele geçirildi
16:01
Bakan Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi
Nehil Sazlığı kışın da kuşlara yuva oldu
Nehil Sazlığı kışın da kuşlara yuva oldu
FOTO FOKUS
Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi
Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ