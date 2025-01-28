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Dünya
AA 28.01.2025 15:54

DSÖ'ye göre KDC'de hastaneler çatışmalar nedeniyle tehlike altında

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Acil Durum Müdahale Koordinatörü Adelheid Marschang, KDC'de, isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle hastaneler ve sağlık çalışanlarının tehlike altında olduğunu bildirdi.

DSÖ'ye göre KDC'de hastaneler çatışmalar nedeniyle tehlike altında

Marschang, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ'nün Kuzey ve Güney Kivu eyaletlerindeki Goma ve Bukavu şehirlerinde merkezi bulunduğunu belirten Marschang, DSÖ'nün, burada hastanelerin tedavi kapasitelerini genişletmeleri ve artan yaralı sayısıyla başa çıkmaları için çadır desteği sağladığını söyledi.

Marschang, şu anda hastanelerde yaralı yüzlerce kişinin olduğunu belirterek, "KDC'deki hastanelerin yeni yaralananlarla başa çıkma kapasiteleri zorlanıyor. DSÖ, ülke yetkilileri ve ortaklarla çözümler belirlemek ve bununla başa çıkmak için yerel kapasiteleri artırmak için çalışıyor. Ne yazık ki hastaneler ve sağlık çalışanları tehlike altında. Sağlık çalışanlarına ateş açıldığı ve bebekler dahil hastaların çapraz ateşe tutulduğuna dair raporlar duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Artan güvenlik riski nedeniyle bölgede sağlık hizmeti almanın zorlaştığının altını çizen Marschang, sağlık hizmetlerinin her zaman korunması çağrısında bulundu.

Çatışmalar nedeniyle 400 binden fazla kişi yerinden edildi

KDC'nin doğusunda, isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Son haftalarda saldırılarını artıran 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de yeniden başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC'nin, altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmak ve M23 isyancılarını desteklemekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddediyor.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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