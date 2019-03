Avustrayalı Senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın göçmen politikasını eleştirerek, gerçekleştirilen saldırının toplum içinde hem Avustralya’da hem Yeni Zelanda’da artan Müslüman nüfusa karşı büyüyen korkunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Does anyone still dispute the link between Muslim immigration and violence? — Senator Fraser Anning (@fraser_anning) 15 Mart 2019

Müslüman nüfusunun artışını sorumlu tuttu

Anning, “Toplumumuz içinde gerçekleştirilen her türlü şiddet eylemine karşıyım ve saldırganları kesinlikle kınıyorum fakat bu tür bir saldırının savunulacak bir yanı olmasa da bugün gerçekleştirilen saldırı toplum içinde hem Avustralya’da hem Yeni Zelanda’da artan Müslüman nüfusuna karşı büyüyen korkunun bir göstergesidir. Her zamanki gibi sol görüşlü politikacılar ve medya bu saldırıyı silahlara yönelik yasalar ve aşırı milliyetçilik ile bağdaştıracaktır. Ancak, bu klişeleşmiş bir saçmalık. Bugün Yeni Zelanda sokaklarında yaşanan vahşetin nedeni radikal dincilere Yeni Zelanda’ya gelme izni veren göçmen programıdır” ifadelerini kullandı.

I wonder if there will be as much outrage from the left wing when the next Muslim terrorist attack occurs?



Most likely silence and talk about “lone wolf attacks, mental illness and no connection to Islam”. — Senator Fraser Anning (@fraser_anning) 15 Mart 2019

"Senatörün yaptığı yorumları ‘iğrenç’ buluyorum"

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise, sosyal medya hesabından Senatöre tepki gösterdi.

The remarks by Senator Fraser Anning blaming the murderous attacks by a violent, right-wing, extremist terrorist in New Zealand on immigration are disgusting. Those views have no place in Australia, let alone the Australian Parliament. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 15 Mart 2019

Morrison, Senatörün yaptığı yorumları ‘iğrenç’ bulduğunu ve bu tarz görüşlerin ne Avustralya’da ne de Avustralya Parlamentosu’nda bir yeri olmadığını açıkladı.

Kaynak: Independent, DHA