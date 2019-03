Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Twitter'dan mesaj yayınlayan Londra Belediye Başkanı Sadık Han, saldırının kurbanlarının yakınlarına baş sağlığı diledi.

İngiltere'deki camilerin silahlı polisler tarafından korunacağını söyleyen Han, "Londra'daki Müslüman topluluklara güven vermek istiyorum. Polislerle temas halindeyim. Londralılar dua etmeye giderken camiler etrafında gözle görülür bir güvenlik olacak" dedi.

Heartbreaking news from New Zealand this morning where innocent people have been murdered because of their faith.



London stands with the people of Christchurch in the face of this horrific terror attack. London will always celebrate the diversity that some seek to destroy. pic.twitter.com/QEzYn5IQuN