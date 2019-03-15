Stoltenberg, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.

Düşüncelerinin hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla olduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO, ortak değerlerimizi ve açık toplumlarımızı korumak için dostumuz ve ortağımız Yeni Zelanda ile dayanışma içindededir." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camide Cuma namazı sırasında terör saldırısı gerçekleşmiş, saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmiş, 20'si ağır 48 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA