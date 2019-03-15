Twitter hesabından saldırıyla iligli açıklama yapan oyuncu, "Haberleri şimdi duydum ve duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta zorlanıyorum. Sadece ailelere dualarımı gönderiyorum. Görünen o ki 30'a yakın kişi hayatını kaybetti. Sadece dualarımı gönderiyorum ve Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Tüm dualarım sizinle. İnşallah, bugün camideki saldırıda hayatını kaybedenler cenette gitmiştir." dedi.

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti, 20'si ağır 48 kişi yaralandı.

Kaynak: TRT Haber