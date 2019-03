Milli takımda forma giyen oyuncular ve yöneticilerin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesaplarından yaptığı açıklamalara göre, terör saldırısının gerçekleştiği camide ibadetlerini gerçekleştirmeyi planlayan Bangladeş Kriket Milli Takımı, saldırıdan kıl payı kurtuldu.

Saldırı gerçekleştiği sırada caminin önüne vardıklarını kaydeden takımın teknik direktörü Khaled Mashud, "Camiye 3-4 dakika önce gelseydik, saldırıya maruz kalacaktık. Çok şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Saldırıyı atlattığımız için mutluyum ama hemen önümüzde gerçekleşen olaylar korkunç bir film gibiydi." ifadelerini kullandı.

Black Caps, sosyal medyadan yaptığı açıklamada maçın iptal edildiğini, sporcuların durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ekip, "Christchurch'teki şok edici olaydan etkilenenlerin ailelerine ve arkadaşlarına yürekten başsağlığı diliyoruz." dedi.

Our heartfelt condolences go out to the families and friends of those affected by the shocking situation in Christchurch. A joint decision between NZC and the @BCBtigers has been made to cancel the Hagley Oval Test. Again both teams and support staff groups are safe.