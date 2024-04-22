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Dünya
AA 22.04.2024 14:23

Avustralya'dan Sydney'deki saldırılara ilişkin görüntüleri kaldırmayı reddeden X'e tepki

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 13 ve 15 Nisan'da Sydney kentinde düzenlenen saldırılara ilişkin görüntüleri kaldırmayı reddeden X’e tepki göstererek, sosyal medyanın "sosyal sorumluluğu"nun bulunduğunu bildirdi.

Avustralya'dan Sydney'deki saldırılara ilişkin görüntüleri kaldırmayı reddeden X'e tepki

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Albanese, yaptığı açıklamada, sosyal medya içeriklerinin, yanlış bilgilerin ve şiddet görüntülerinin yayılmasının saldırılardan kaynaklanan acıları artırdığına dikkati çekti.

Albanese, X’in Avustralya e-Güvenlik Ofisinin bu içeriklerin kaldırılmasına yönelik talebine karşı mahkemede mücadele etmesine şaşırdığını belirtti.

X yönetimine tepki gösteren Albanese, sosyal medyanın "sosyal sorumluluğu"nun olduğuna işaret ederek, X’in bu konuda uyum göstermemesini olağan dışı bulduğunu bildirdi.

X Küresel Hükümet İlişkilerinden 20 Nisan'da yapılan açıklamada, Avustralya e-Güvenlik Ofisi Başkanı Julie Inman Grant’ın, kilise saldırısıyla ilgili bazı içeriklerin kaldırılmasını istediği belirtilmiş, bu içeriklerin platformun şiddet söylemi politikasını ihlal etmediği savunulmuştu.

Açıklamada, Grant'ın içeriklerin küresel çapta kısıtlanmasını talep ettiği, aksi halde X'in günlük 785 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacağını belirttiği aktarılmıştı.

X, Avustralya'nın "yasa dışı ve tehlikeli" yaklaşımına mahkemede güçlü karşılık verileceğini kaydetmişti.

Avustralya'nın Sydney kentindeki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde 15 Nisan'da canlı yayımlanan ayinde Piskopos Mar Mari Emmanuel hedef alınmıştı. Piskopos ve 3 kişi yaralanmış, saldırgan yakalanmıştı.

Sydney'in doğusundaki Westfield Bondi Junction Alışveriş Merkezi'nde 13 Nisan'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırgan, olay yerinde kendisine müdahale eden polis memuru Amy Scott tarafından vurularak öldürülmüştü.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) Başbakanı Chris Minns, 13 ve 15 Nisan'da Sydney'de düzenlenen saldırılara ilişkin görüntülerle yanıltıcı bilgilerin dolaşıma girmesinin ardından sosyal medya platformlarına uyarıda bulunmuştu.

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