Az Bulutlu 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.04.2024 15:01

Avustralya'dan savunma harcamalarına 50 milyar dolar ek bütçe

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, gelecek 10 yılda savunma harcamalarına 50 milyar dolar ek bütçe ayrılacağını duyurdu.

Avustralya'dan savunma harcamalarına 50 milyar dolar ek bütçe
[Fotograf: AP]

ABC News'ün haberine göre, Avustralya Ulusal Basın Kulübünde konuşan Marles, ülkenin savunma bütçesinin artırılması planını içeren "Birleşik Yatırım Programı"nı (IIP) ve 2024 Ulusal Savunma Stratejisi'ni tanıttı.

Marles, Avustralya'nın savunma bütçesine 10 yıllık sürede 50 milyar dolar ilave edileceğini belirterek, bunun yanı sıra mevcut harcamaların yeniden düzenlenmesiyle 72,8 milyar doların da savunma harcamalarında kullanılabileceğini aktardı.

Bakan Marles, hükümetin yeni plan kapsamında, uzun menzilli füzeleri, hedefleme ve otonom silah sistemlerini geliştirmek amacıyla 1 milyar dolardan fazla destek verileceğini kaydetti.

Hükümetin, ülkenin savunması için Asya Pasifik bölgesine odaklanması ve ülkenin sınırlarını korumakla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Marles, "Avustralya'nın işgal edilmesi hiçbir senaryoda olası değil çünkü düşman, Avustralya toprağına ayak basmadan (ülkeye) çok zarar verebilir." dedi.

Marles, Avustralya'nın ticarete "bağımlı" olduğunu ve yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'ini Güney Kore, Singapur ve Malezya'dan ithal ettiğini hatırlatarak, "Biz gerçekten denizdeki iletişim ağına bağımlıyız. Deniz yolundaki kurallar bizim her şeyimiz." dedi.

Savunmada 4 bin 400 kişilik açık

Savunma alanında yaklaşık 4 bin 400 çalışan ihtiyacı bulunduğunu söyleyen Marles, göç programıyla "Avustralya vatandaşı olmayan bazı kişilerin" orduya katılabileceğine işaret etti.

Açıklanan yeni programın, Avustralya'nın savunma alanındaki önceliklerine odaklanacağına, Avustralya'yı ve çıkarlarını tehditlere karşı korumasının hedeflendiğine dikkati çeken Marles, hükümetin, savunmaya "tarihi yatırım" yaptığını dile getirdi.

Programda, bu kapsamda denizaltı gelişimi, uzay ve siber alanlarındaki diğer büyük yatırımlar için 76 milyar dolara yakın harcama yapılacağı açıklandı.

Avustralya'nın savunma bütçesindeki bu artışla 2033-2034 döneminde savunma harcamalarının ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 2,4'üne denk geleceği belirtiliyor.

Ayrıca Avustralya, 20 Şubat'ta da donanmasını 2 katına çıkarmak ve modernleştirmek üzere 7 milyar dolar bütçe ayıracağını duyurmuştu.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Yunanistan'da işçiler 24 saatlik genel greve gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:25
Bakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüştü
16:23
Türkiye, Filistin'in BM'de tam üyeliğini destekliyor
16:18
BM'den Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze için 2,8 milyar dolarlık yardım çağrısı
16:17
Netanyahu, İran'a ilişkin "kendi kararlarını alacaklarını" söyledi
16:16
TRT Arapça kameramanı Şehade: Gerçekleri aktarmaya devam edeceğim
16:06
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını artırdı
Antalya'da Hıdırlık Kulesi kazılarında sütunlu yapı gün yüzüne çıkarıldı
Antalya'da Hıdırlık Kulesi kazılarında sütunlu yapı gün yüzüne çıkarıldı
FOTO FOKUS
9. İyilik Gemisi Gazze yolunda
9. İyilik Gemisi Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ