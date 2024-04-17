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Dünya
AA 17.04.2024 14:47

Katar: Orta Doğu hassas koşullardan geçiyor, gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Orta Doğu bölgesi, hassas koşullardan geçiyor. Tüm taraflara gerilimi azaltmaları ve bölgenin yeni bir çatışma döngüsüne kaymasını önlemeleri çağrısı yapıyoruz." dedi.

Katar: Orta Doğu hassas koşullardan geçiyor, gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz
[Fotograf: Reuters]

Katar Başbakanı Al Sani, Romanyalı mevkidaşı Marcel Ciolacu ile Katar'ın başkenti Doha'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Al Sani, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Orta Doğu bölgesi, hassas koşullardan geçiyor ve tüm taraflara gerilimi azaltmaları ve bölgenin yeni bir çatışma döngüsüne kaymasını önlemeleri çağrısı yapıyoruz." dedi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası müzakerelerine de değinen Al Sani, ayrıntı vermeden, "müzakerelerin hassas bir aşamadan geçtiğini ve bazı aksaklıklar bulunduğunu" dile getirdi.

Katar Başbakanı, ülkesinin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin acılarına son vermek için bu aksaklıkların üstesinden gelmeye çalıştığını ifade etti.

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