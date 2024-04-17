Katar: Orta Doğu hassas koşullardan geçiyor, gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz

Katar Başbakanı Al Sani, Romanyalı mevkidaşı Marcel Ciolacu ile Katar'ın başkenti Doha'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Al Sani, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Orta Doğu bölgesi, hassas koşullardan geçiyor ve tüm taraflara gerilimi azaltmaları ve bölgenin yeni bir çatışma döngüsüne kaymasını önlemeleri çağrısı yapıyoruz." dedi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası müzakerelerine de değinen Al Sani, ayrıntı vermeden, "müzakerelerin hassas bir aşamadan geçtiğini ve bazı aksaklıklar bulunduğunu" dile getirdi.

Katar Başbakanı, ülkesinin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin acılarına son vermek için bu aksaklıkların üstesinden gelmeye çalıştığını ifade etti.