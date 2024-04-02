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Dünya
AA 02.04.2024 10:37

Avustralya'dan İsrail'e: WCK çalışanlarının öldürülmesinde " Tam sorumluluk" al

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının Gazze'de İsrail'in saldırılarında öldürülmesinin "bir trajedi" olduğunu vurgulayarak, İsrail'in olaya ilişkin bütün sorumluluğu üstlenmesini talep etti.

Avustralya'dan İsrail'e: WCK çalışanlarının öldürülmesinde " Tam sorumluluk" al
[Fotograf: AP]

ABC News'un haberine göre, Albanese, içlerinde Avustralyalı Lalzawmi "Zomi" Frankcom'un da bulunduğu WCK çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırıyı "trajedi" olarak tanımladı.

WCK çalışanlarının İsrail saldırıları sırasında yaşamını yitirmesinin "tamamıyla kabul edilemez" olduğunun altını çizen Albanese, "İnsani yardım çalışanlarının ve sivillerin koruma altına alınması gerekiyor." dedi.

Albanese, "Bu konuda tüm sorumluluğun alınmasını istiyoruz." diyerek İsrail'den bu konuda sorumluluk almasını istedi.

Başbakan Albanese ayrıca, Avustralya Dışişleri Bakanlığının İsrail'in Canberra Büyükelçisi Amir Maimon'u bakanlığa çağırdığını ve hükümetin İsrail ile direkt iletişime geçtiğini ekledi.

Frankcom'un hem kendi ülkesindeki yangınlarda hem de denizaşırı birçok bölgede gönüllü olarak çalıştığını belirten Albanese, Frankcom'un ailesine başsağlığı diledi.

ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu WCK, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğünü bildirmişti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri ise Avustralyalı Lalzawmi "Zomi" Frankcom olmuştu.

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