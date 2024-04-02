Brent petrolün varil fiyatı 87,98 dolar

Fiyat artışında, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiğine işaret eden veriler ve artan jeopolitik gerginlikler etkili oldu.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, imalat sanayide 16 aylık daralmanın ardından ilk kez genişleme kaydedilirken, Tedarik Yönetim Enstitüsünün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, martta 50,3 değeriyle piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamaların bankanın geleceğine dair ipuçları vereceğini bekliyor.

Dünya genelinde önemli merkez bankaları yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırlanıyor. Faiz indirimlerinin ekonomik hareketliliği desteklemesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,39 ile 88,97 dolar aralığının direnç, 86,82 ile 85,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.