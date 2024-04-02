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Dünya
AA 02.04.2024 09:59

Brent petrolün varil fiyatı 87,98 dolar

Dün 87,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla son kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 87,98 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,22 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 87,98 dolar
[Depophotos]

Fiyat artışında, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiğine işaret eden veriler ve artan jeopolitik gerginlikler etkili oldu.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, imalat sanayide 16 aylık daralmanın ardından ilk kez genişleme kaydedilirken, Tedarik Yönetim Enstitüsünün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, martta 50,3 değeriyle piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamaların bankanın geleceğine dair ipuçları vereceğini bekliyor.

Dünya genelinde önemli merkez bankaları yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırlanıyor. Faiz indirimlerinin ekonomik hareketliliği desteklemesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,39 ile 88,97 dolar aralığının direnç, 86,82 ile 85,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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