ABD merkezli yardım kuruluşu, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğünü duyurdu

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan yardım kuruluşundan yapılan açıklamada, "Dünya Merkezi Mutfağı, ekibimizin 7 üyesinin Gazze'de İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü üzüntüyle teyit ediyor." ifadesine yer verildi.

Yaşamını yitiren çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu oldukları aktarılan açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araç içerisinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusu ile koordine içerisinde hareket edilmesine rağmen 100 ton gıda yardımı bıraktığı ambardan ayrıldıktan sonra hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

WCK'nin bölgedeki operasyonlarını derhal durdurduğu ifade edilen açıklamada, gelecekteki çalışmalar için de yakın zamanda karar alınacağı belirtildi.

Kuruluşun üst düzey yöneticisi Erin Gore, saldırı için "Bu sadece WCK'ye yönelik değil, gıdanın bir savaş silahı olarak kullanıldığı acil durumlarda gönüllü olan insani kuruluşlara karşı bir saldırı." ifadesini kullandı.

Gore, İsrail ordusunca yapılan saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle üzgün ve dehşet içinde olduğunu vurgulayarak, WCK çalışanlarının "insanlığın her şeyin üzerinde olduğunu gösterme" kararlılığının her zaman hatırlanacağını kaydetti.

WCK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de yemek yardımı çalışmalarına katılan çalışanlarının İsrail ordusunun saldırısında öldürüldüğü haberini aldıklarını belirterek, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dünyaca ünlü İspanyol kökenli şef Jose Andres'in kurucusu olduğu, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'de kurduğu mutfaklarda depremzedelere sıcak yemek sunmuştu.