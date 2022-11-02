Bakan Marles, "ABD'nin B-52 bombardıman uçaklarının Avustralya'ya konuşlandırılma ve askeri tesisleri geliştirme planına" dair basına konuştu.

Nükleer füze kapasiteli uçakların konuşlandırılmasının "provokatif" olup olmadığı sorusu yöneltilen Richard Marles, "Bence herkes burada derin bir nefes almalı. Bu uçaklar Avustralya'ya 1980'den beri geliyor. 2005'ten beri de burada eğitim yapıyorlar. Tüm bunlar 2017'de kurulan bir girişimin parçasıdır." ifadelerini kullandı.

ABD ile savunma eğitimleri yaptıklarına, bunu da ABD uçaklarıyla yaptıklarına dikkati çeken Marles, ABD'nin Tindal Hava Üssü'ndeki yatırımlarının Avustralya için de önemli faydaları olduğunu dile getirdi.

Çin tepki göstermişti

Bazı Avustralyalı uzmanlar, ülkede artan ABD varlığının ABD-Çin mücadelesinde Avustralya'yı daha fazla hedef haline getirdiği görüşünde.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise ABD'nin bu girişiminin silahlanma yarışını artırabileceği uyarısı yapmıştı.

Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin "Four Corners" programında yayımlanan raporda, ABD'nin, Avustralya'nın kuzeyinde yer alan Tindal Hava Üssü'ne 6 adet B-52 bombardıman uçağı konuşlandırmayı planladığı ortaya konulmuştu.