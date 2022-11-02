AİHM'den yapılan açıklamada, 12 Temmuz'da vardığı Belçika'da 15 Temmuz'da sığınma talebinden bulunan ancak o tarihten bu yana sokaklarda yaşayan ve Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumu (Fedasil) tarafından barınma sağlanmayan Camara'nın talebinin mahkemede değerlendirildiği belirtildi.

Camara'nın başvurduğu Brüksel'deki İş Mahkemesi'nin, 22 Temmuz'da Fedasil'in sığınmacıya barınma sağlama konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi kararını verdiği anlatılan açıklamada, Fedasil'in halen kararı uygulamadığı ifade edildi.

Mevcut tüm çareleri tüketen Camara'nın avukatının, 20 Ekim'de yerel mahkemenin kararının uygulanması için Belçika hükümetini zorlaması talebiyle AİHM'ye ihtiyati tedbir başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, 31 Ekim'de Belçika devletinin Brüksel İş Mahkemesince verilen kararı uygulaması ve Camara'ya barınak ve temel ihtiyaçlarını gidermesi için maddi yardım sağlaması yönünde ihtiyati tedbir kararı aldığı aktarıldı.

AİHM, ihtiyati tedbir taleplerini, başvuran kişilerin geri dönülemeyen bir zarar riski altında olduğu durumlarda değerlendirip karara bağlıyor.