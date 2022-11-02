Eyalet başkentlerinin yanı sıra ülke genelinde yaklaşık 40 noktada düzenlenen anma törenleri ve saldırı protestolarına Turvey’in ailesiyle binlerce Avustralyalı katıldı.

Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth’teki saldırıyı "ırkçı motivasyonlu" olarak tanımlayan göstericiler, ülkenin yerli halkı Aborjinlerden 15 yaşındaki Turvey’i öldürmekle suçlanan 21 yaşındaki Jack Steven James Brearley'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Melbourne’daki anma töreninde yapılan konuşmalarda Aborjin gençlerin sokaklarda korkmadan ve özgürce yürüyebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Aborjin gençleri korkmamaya çağıran Yeşiller Partisinden Victoria Senatörü Aborjin Lidia Thorpe, "Bu gece burada bulunan gençlerimiz, Cassius gibi sizler de bizim hayalleri olan çocuklarımızsınız. Sizi görüyoruz, hissediyoruz ve kucaklıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Demir çubukla saldırıya uğradı

Batı Avustralya Polisi'nin açıklamasına göre, Turvey ve arkadaşları, 13 Ekim'de okuldan evlerine yürürken siyah araçtan inen James Brearley'nin demir çubuklu saldırısına uğradı.

Başından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cassius, olaydan 10 gün sonra 23 Ekim’de hastanede hayatını kaybetti.

Polis tarafından yakalanan ve cinayetle suçlanan Brearly, gelecek ay Perth’te hakim karşısına çıkarılacak. Polis, araçta bulunan diğer kişilerin saldırıyla ilgilerinin olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.