Başkent Canberra'nın banliyölerinde halka, olası tahliyelere karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yapıldı.

ACT Başbakanı Andrew, "ACT, 2003'teki yıkıcı yangınlardan bu yana en kötü orman yangını tehdidiyle karşı karşıya. Hükümet için şu anda orman yangını tehdidinden daha öncelikli bir şey yok." dedi.

Hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıktığı bölgede etkili olan yangınların "kontrol edilemez hale gelebileceği" ve güçlü rüzgarların etkisiyle artabileceği uyarısında bulunan Barr, ACT'deki en büyük yangının, Canberra'daki parlamento binasına 20 dakikalık bir uzaklıktaki Tuggeranong bölgesinde etkili olduğuna dikkat çekti.

Barr, itfaiye ve acil durum yetkililerine ekstra kaynak ve yetki sağlayan acil durumun "Canberra risk altında olduğu sürece" devam edeceğini ifade etti.

Avustralya basınında çıkan haberlerde, Namadgi Milli Parkı'nda etkili olan bir yangının, Canberra'nın güney kırsalında ikamet edenler için tehdit arz ettiği aktarıldı.

27 Ocak'ta başlayan yangının, milli parkta 20 bin hektardan fazla alanı kül ettiği bildirildi .