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Dünya
AA 11.04.2023 16:54

Avustralya'da tuz havzaları temiz enerji için hidrojen depolamada kullanılacak

Avustralya merkezli temiz enerji teknolojisi firması EntX, Güney Avustralya'daki Polda tuz havzalarının hidrojen depolamak amacıyla kullanımı için çalışmalar yürütecek.

Avustralya'da tuz havzaları temiz enerji için hidrojen depolamada kullanılacak

ABC'nin haberine göre, Güney Avustralya'nın Eyre Yarımadası'nın batı kıyısındaki bir bölgenin, kalınlığı bir kilometreye kadar varan tuz yataklarının, ülkenin ilk hidrojen depolama merkezine dönüştürülebileceği bildirildi.

Adelaide merkezli bir temiz enerji teknolojisi şirketi olan EntX'e, "Western Eyre Yeşil Hidrojen Projesi" için Elliston'da hidrojen depolama olasılığını araştırmak üzere onay verildi.

EntX'in Hidrojen ve Temiz Yakıtlar Genel Müdürü Glenn Toogood, yeşil enerji konusunda Elliston'ın önemli bir yer olduğunu vurguladı.

Genel Müdür Toogood, "Burada rüzgardan enerji üretimi için büyük bir rüzgar potansiyeli ve iyi bir güneş enerjisi potansiyeli var. Bu yenilenebilir enerji olanaklarını, büyük hidrojen projelerinin geliştirilmesinde her zaman zorluk teşkil eden hidrojenin depolanmasıyla bir araya getirerek, Eyre Yarımadası ve Güney Avustralya'nın en büyük hidrojen projelerinden birini geliştirebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Toogood, 850 milyon yıl önce oluştuğu düşünülen Polda'daki tuz birikintilerinin bir kilometre kadar kalınlığı olduğunu belirterek hidrojenin depolanacağı büyük mağaraların tuz katmanları içinde inşa edileceğini açıkladı.

4 milyar dolar değerinde proje yapılacak

Toogood, uygun tuz yatakları bulunduğu takdirde hidrojen depolama sahasının 4 milyar dolarlık (yaklaşık 77 milyar TL) bir proje olacağını tahmin ettiğini belirtti.

Öte yandan, Elliston'un hidrojen depolama merkezi olarak kullanılabilmesi için öncelikle rüzgar ve güneş enerjisiyle hidrojen üretiminin başlatılması gerektiği belirten Toogood, hidrojenin sudaki hidrojen ve oksijenin ayrıştırılmasıyla üretileceğini, bunun için de EntX'in Waterloo Körfezi'nde kuracağı tesisten gelecek tuzdan arındırılmış suyun kullanılacağını kaydetti.

EntX yetkilileri, tuz havzalarının delinmesi ve tatlı su enjekte edilmesi yoluyla inşa edilecek insan yapımı mağaraların, tuz katmanlarının çok düşük geçirgenliğe sahip olması ve gaz sızıntılarını etkili şekilde engellemesi nedeniyle hidrojen depolama için ideal olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, 1970'lerin sonlarında petrol ve gaz kaynakları için sondaj yapılırken keşfedilen Polda Havzası'nın, yerin iki kilometre altındaki büyük tuz yataklarıyla hidrojen depolamanın anahtarı olduğunu düşünüyor.

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