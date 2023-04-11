Parçalı Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2023 16:52

Rusya: Macaristan'a gelecekte de enerji tedarik etmeye hazırız

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile TürkAkım doğal gaz boru hattı üzerinden Macaristan'a gaz sevkiyatını değerlendirdiklerini belirterek, "Rusya olarak Macaristan'a gelecekte de enerji tedarik etmeye hazırız." dedi.

Rusya: Macaristan'a gelecekte de enerji tedarik etmeye hazırız

Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Novak, resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'da bulunan Szijjarto ile iki ülke arasındaki ekonomi ve enerji alanındaki konuları görüştü.

İki yetkili, TürkAkım üzerinden Macaristan'a Rus gazı sevkiyatını ele aldı. Novak, "Rusya'dan Macaristan'a petrol ve gaz tedariki, sözleşmeden doğan yükümlülüklere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 1960'lardan beri bu alanlarda işbirliği yapıyoruz. Rusya olarak Macaristan'a gelecekte de enerji tedarik etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Macaristan'da Rusya iş birliğiyle inşa edilen Paks-2 nükleer güç santrali projesi de ele alındı.

ETİKETLER
Rusya Macaristan
Sıradaki Haber
Fransa'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle parti grubu üyeliğinden çıkarılan milletvekili geri döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:07
Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 17 milyon 77 bin lira ceza
16:55
Avustralya'da tuz havzaları temiz enerji için hidrojen depolamada kullanılacak
16:53
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü
16:52
Fransa'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle parti grubu üyeliğinden çıkarılan milletvekili geri döndü
16:50
Fransa'da çocuklar kreşlerde kötü muameleye maruz kalıyor
16:48
Güney Kore, Google’a 32 milyon dolar ceza kesti
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
FOTO FOKUS
İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ