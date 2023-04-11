Rusya: Macaristan'a gelecekte de enerji tedarik etmeye hazırız

Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Novak, resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'da bulunan Szijjarto ile iki ülke arasındaki ekonomi ve enerji alanındaki konuları görüştü.

İki yetkili, TürkAkım üzerinden Macaristan'a Rus gazı sevkiyatını ele aldı. Novak, "Rusya'dan Macaristan'a petrol ve gaz tedariki, sözleşmeden doğan yükümlülüklere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 1960'lardan beri bu alanlarda işbirliği yapıyoruz. Rusya olarak Macaristan'a gelecekte de enerji tedarik etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Macaristan'da Rusya iş birliğiyle inşa edilen Paks-2 nükleer güç santrali projesi de ele alındı.