Parçalı Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2023 16:51

İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da, bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında 2 Filistinliyi öldürdü.

İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden Elon Moreh’de, İsrail ordusuna ait bir güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Açıklamada, 4 Filistinlinin hareket halindeki bir araçtan ateş açtığı iddia edilirken, yakınlarda bulunan İsrail askerlerinin onlara ateşle karşılık vermesi üzerine iki kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Diğer iki kişinin ise olay yerinden kaçtığı ve muhtemelen yaralı oldukları belirtildi.

İsrail güçlerinin olayda zarar görmediği kaydedilen açıklamada, olay yerinde saldırıda kullanılan 3 silahın bulunduğu aktarıldı.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Rusya: Macaristan'a gelecekte de enerji tedarik etmeye hazırız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:07
Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 17 milyon 77 bin lira ceza
16:55
Avustralya'da tuz havzaları temiz enerji için hidrojen depolamada kullanılacak
16:53
Rusya: Macaristan'a gelecekte de enerji tedarik etmeye hazırız
16:52
Fransa'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle parti grubu üyeliğinden çıkarılan milletvekili geri döndü
16:50
Fransa'da çocuklar kreşlerde kötü muameleye maruz kalıyor
16:48
Güney Kore, Google’a 32 milyon dolar ceza kesti
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
FOTO FOKUS
İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ