Avustralya'nın diğer eyalet ve bölgelerinde aylardır COVID-19 nedeniyle can kaybı yaşanmazken, virüste ikinci dalgayla mücadele eden Victoria eyaletinde, yaklaşık 20 gündür ilk kez hayatını kaybeden olmadığı açıklandı.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği günlük basın toplantısında, 9 binden fazla testin sonucuna göre 9 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulduğunu söyledi.

Eyaletteki aktif vaka sayısının 227'ye düştüğünü belirten Başbakan Andrews, 3'ü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 30 vatandaşın hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı.

393 aktif vaka bulunuyor

Virüsün ilk kez kayda geçtiği 25 Ocak'tan bu yana ülke genelinde yapılan 7 milyon 780 binden fazla testin sonucuna göre virüse yakalanan 27 bin 144 Avustralyalıdan 24 bin 708'i sağlığına kavuştu, 894 kişi hayatını kaybetti.

COVID-19'dan Victoria'da 806, NSW'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Halen 393 aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, 9'u yoğun bakımda olmak üzere 49 kişinin tedavisi çeşitli hastanelerde devam ediyor.

10 gündür yayılma kaydedilmedi

Victoria eyaletinden sonra virüsün en fazla etkili olduğu ikinci eyalet olan ve 53 kişinin hayatını kaybettiği NSW'de, son 10 gündür eyalet sınırları içinde COVID-19 vakası kaydedilmediği bildirildi.

Eyalete yurt dışından dönen 1 kişiye virüs teşhisi konulduğunu ve söz konusu kişinin otelde karantinada olduğunu açıklayan NSW Sağlık Bakanlığı, virüsün kontrol altında tutulabilmesi için burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük veya ateş gibi en hafif semptomları olan vatandaşlardan acilen test yaptırmalarını istedi.