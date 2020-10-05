Yerel basında çıkan haberlere göre, Sudan Geçiş Hükümeti ile bazı silahlı gruplar arasında imzalan anlaşma, Port Sudan ve Darfur'da protesto edildi. "Cuba barış anlaşmasına hayır" sloganı atan göstericiler ile polis arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı.

Kızıldeniz Devlet Güvenlik Komitesi tüm otobüs seyahatlerini durdurma kararı alırken, başkent Hartum ile doğudaki şehirleri bağlayan yolların da kapatıldığı kaydedildi.

Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyindeki Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da düzenlenen törende, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu, Devrimci Cephesi Başkanı El Hadi İdris ve silahlı hareketlerin temsilcileri barış anlaşmasına imza atmıştı.