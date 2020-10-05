Haber Giriş: Kaynak: AA
Mali'de 180 tutuklu serbest bırakıldı
[Fotoğraf: Getty]
Mali'de, 180 tutuklu ve hükümlü hafta sonu serbest bırakıldı. Kişilerin, martta kaçırılan muhalefet lideri Cisse'nin serbest bırakılması karşılığında salıverildiği düşünülüyor.
Malili bir yetkiliye göre, cumartesi günü 70, pazar günü ise 110 tutuklu ve hükümlü, başkent Bamako'daki bir hapishaneden alınarak ülkenin kuzeyine götürüldü.
Aşırılıkçı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 180 kişinin, martta kaçırılan muhalefet lideri Soumaila Cisse'nin serbest bırakılması karşılığında salıverildiği tahmin ediliyor.
Mali'de, 29 Mart'ta düzenlenen genel seçimler öncesi kampanyasını sürdüren ana muhalefet partisi URD lideri Soumaila Cisse ve 11 kişilik ekibi, Sarafere kentinden Koumaira'ya doğru yola çıktıkları sırada silahlı kişilerin saldırısına uğramış, saldırıda Cisse'nin koruması öldürülmüş, ekipten 2 kişi de yaralanmıştı.
Cisse, o tarihten bu yana esir tutuluyordu.
Sıradaki Haber
Trump, destekçilerini makam aracından selamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz