Dünya
Avustralya yangınlarla baş edemiyor05 Aralık 2019 Perşembe 12:40 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 12:43
Avustralya’da haftalardır süren orman yangınları yayılmaya devam ediyor. Yeni Güney Galler eyaletinde etkili olan son yangın, bazı bölgelerde kontrolden çıktı.
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede kasım ayından bu yana en az 6 kişinin ölümüne, 400 evin de kül olmasına neden olan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Yetkililer, Yeni Güney Galler, Victoria, Güney Avustralya ve Queensland eyaletlerindeki yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.
Yalnızca Yeni Güney Galler eyaletinde 140 noktaya müdahale edildiği kaydedilirken, yangınlarla mücadelede 2 bin 200’den fazla itfaiye personelinin görev yaptığı belirtildi.
Şiddetli dumandan Sydney kentinin de etkilendiği bildirildi.
Kaynak: Reuters, DHA
Etiketler: Yeni Güney Galler yangın Sydney avustralya