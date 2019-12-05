Ülkede kasım ayından bu yana en az 6 kişinin ölümüne, 400 evin de kül olmasına neden olan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Yetkililer, Yeni Güney Galler, Victoria, Güney Avustralya ve Queensland eyaletlerindeki yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

Yalnızca Yeni Güney Galler eyaletinde 140 noktaya müdahale edildiği kaydedilirken, yangınlarla mücadelede 2 bin 200’den fazla itfaiye personelinin görev yaptığı belirtildi.

Şiddetli dumandan Sydney kentinin de etkilendiği bildirildi.

Kaynak: Reuters, DHA