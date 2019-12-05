Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Büyükelçisi Kim Song, Pyongyang yönetiminin ülkedeki insan haklarıyla ilgili herhangi bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısını "ABD'nin düşmanca politikalarından" kaynaklanan "ciddi bir provokasyon" olarak değerlendirdiğini ve buna çok sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

Söz konusu meseleyi gündeme almanın BM sözleşmesinin "açık ihlali" ve "ABD’nin düşmanlık politikasını pohpohlayan bir eylem" olarak görüldüğünü vurgulayan Kim, "Tüm sorumluluk ABD ve konsey üyesi ülkelerdedir." ifadesini kullandı.

Kim, benzeri girişimlerin kökleşmiş bir politikanın sonucu olduğuna işaret ederek, "Kore yarımadasının durumu hala gergin ve nükleer meselesi henüz çözülemedi." yorumunu yaptı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, önceki gün, "ABD'nin Kim Jong Un hükümetinden nasıl bir Noel hediyesi almak istediği kendilerine kalmış" açıklamasını yaparken, Kuzey Kore ordusu yetkilileri de ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yapılabilecek olası askeri operasyon seçeneğini dile getirmesini sert bir dille eleştirmişti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 6 ülke, Kuzey Kore'nin devam eden balistik füze denemelerinin endişe verici olduğunu belirterek, Pyongyang yönetiminin ''provokatif eylemlerini'' kınamıştı.

BMGK, Kuzey Kore'nin sonuncusu 28 Kasım'daki füze denemelerini kapalı oturumda görüşmüştü.

Trump'ın, BMGK aralık ayı dönem başkanlığını devralmasının ardından Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerini 10 Aralık'ta yapılacağı tahmin edilen güvenlik konseyi toplantısında gündeme getireceği belirtiliyor.

Kaynak: AA