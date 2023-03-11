Başbakan Anthony Albanese, Haziran 2020'de kurulan Hindistan-Avustralya Kapsamlı Stratejik Ortaklığı zirvesi için geldikleri 4 günlük Hindistan ziyaretini tamamladı.

Albanese ve Hintli mevkidaşı Narendra Modi, zirvenin ardından ortak bir bildiri yayımlayarak Ukrayna'daki çatışma ve insani duruma ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Başbakan Albanese'in resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, liderler, Ukrayna-Rusya arasında düşmanlıkların derhal durdurulması ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Çatışma, küresel ekonomik sistemdeki mevcut kırılganlıkları şiddetlendirerek, büyük insani acılara neden oluyordu." ifadesi kullanıldı.

Albanese ve Modi'nin Hindistan-Avustralya Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Anlaşması'nın (ECTA) geçen yıl aralık ayında yürürlüğe girmesinden memnuniyet duydukları ifade edilen açıklamada, iki liderin karşılıklı ticareti çeşitlendirmek ve genişletmek için önemli fırsatlar olduğu konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Savunma ve güvenlik

Albanese ve Modi'nin görüşmelerinde savunma ve güvenliği ön plana çıkardığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Giderek belirsizleşen küresel güvenlik ortamının farkına varan Başbakanlar, ortak zorlukları ele almak ve açık, kapsayıcı, istikrarlı ve müreffeh bir Hint-Pasifik için çalışmak üzere Hindistan-Avustralya savunma ve güvenlik ortaklığını güçlendirme konusundaki sarsılmaz kararlılıklarının altını çizdi.

Başbakanlar, terörün her biçimini ve tezahürünü şiddetle kınadı. Terörizmle kapsamlı ve sürekli bir şekilde mücadele etmek ve terörü teşvik eden, destekleyen, finanse eden veya teröristlere ve teröre sığınak sağlayan herkesle mücadele etmek için güçlendirilmiş uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladı."

Açıklamada ayrıca, iki liderin Avustralya'nın ağustosta ev sahipliği yapacağı Malabar 2023 adlı ortak savunma tatbikatını da olumlu bulduğu aktarıldı.

Açıklamada egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulan, açık, kapsayıcı, istikrarlı ve müreffeh bir Hint-Pasifik'i destekleme konusundaki taahhütlerini yineleyen Albanese ve Modi'nin uluslararası hukuka, özellikle de Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne bağlılığın önemini vurguladığına işaret edildi.