Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
BAE depremzedelere 215 uçakla yardım malzemesi gönderdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Birleşik Arap Emirlikleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 215 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığının Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan operasyona ilişkin bilgi verildi.
Depremden etkilenen bölgelere destek için "Yiğit Süvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtildi.
Operasyon kapsamında Türkiye ve Suriye'ye 215 uçakla 5 bin 975 ton insani yardım ulaştığı ifade edildi.
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