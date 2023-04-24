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Dünya
AA 24.04.2023 10:48

Avustralya, savunma alanına daha fazla yatırım yapmayı planlıyor

Avustralya, Çin bölgede askeri varlığını artırırken, teçhizat ve mühimmat üretebilmek için savunma alanına daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.

Avustralya, savunma alanına daha fazla yatırım yapmayı planlıyor

Başbakan Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında, Avustralya'nın savunma alanında yeterli kapasiteye ve hazırlığa sahip olup olmadığını değerlendirmek amacıyla rapor hazırlandığını söyledi.

Bu çalışmanın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hazırlanan en kapsamlı rapor olduğunu belirten Albanese, "Ulusal güvenliğimize yönelik tehditlerin sürekli arttığı bir ortamda, artık eski bilgilerimize güvenemeyiz." dedi.

Albanese, "Ulusal güvenliğimizi güçlendirecek ve karşımıza çıkabilecek zorluklara karşı hazır olmamızı sağlayacak raporun bulgularını destekliyoruz." diye konuştu.

Eski Avustralya Hava Kuvvetleri Komutanı Angus Houston ve eski Savunma Bakanı Stephen Smith tarafından hazırlanan raporda, hükümetin savunma alanına mevcut harcamadan daha fazla para harcaması, yurt içinde savunma teçhizatı ve mühimmat üretilmesi gerektiği vurgulandı.

Hindistan ve Japonya dahil Hint-Pasifik bölgesindeki kilit ülkelerle savunma ortaklıklarının derinleştirilmesi önerilen raporda, Çin'in askeri varlığının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ciddi şekilde arttığı ileri sürüldü.

Raporda, ABD nükleer teknolojisiyle çalışan Avustralya denizaltı filosu oluşturmak için Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD arasındaki AUKUS ortaklığı desteklenirken, Avustralya'nın eski savunma politikasının artık amaca hizmet etmediği ve yenilenmesi gerektiği kaydedildi.

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