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Dünya
AA 24.04.2023 10:27

Almanya'da kamu çalışanlarının ücretleri konusunda hükümet ve sendikalar anlaştı

Almanya’da 2,5 milyon kamu çalışanının ücret artışlarına ilişkin, kitlesel uyarı grevlerinin eşlik ettiği müzakerelerin dördüncü turunda anlaşma sağlandı.

Almanya'da kamu çalışanlarının ücretleri konusunda hükümet ve sendikalar anlaştı

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ve Memurlar Birliği (dbb) tarafından yapılan açıklamada, kamu sektöründe işverenler ve sendikalı çalışanların ücret artışlarına ilişkin 3 gün süren üçüncü tur müzakerelerinin başarısız olduğu belirtildi.

Açıklamada, dördüncü turda federal hükümet ile tek seferlik olmak üzere kamu çalışanlarına kademeli olarak 3 bin avro ödenmesi ve ücretlerin yüzde 5,5 artırılması konusunda uzlaşmaya varıldığı bildirildi.

3 bin avronun ilk kısmı 1.240 avro olarak haziranda, kalanı ise Şubat 2024’e kadar aylık 220 avro olarak ödenecek.

Ayrıca, maaşlara Mart 2024 tarihinden itibaren ilk adım olarak 200 avroluk zam yapılacak. İkinci adım olarak maaşlara yüzde 5,5 zam yapılacak ve ayda en az 340 avro zam garanti edilecek. Anlaşmanın süresi 2024'ün sonunda bitecek.

Greve gidilmişti

Ver.di sendikası, taleplerinin karşılanması için son aylarda grevler düzenlemişti. En son 27 Mart’ta Ver.di ile Demiryolu Çalışanları Sendikası'nın (EVG) çağrısının ardından Almanya'da son 31 yılın en büyük 24 saatlik ulaşım grevi yapılarak uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümü durma noktasına gelmişti.

Söz konusu anlaşma, müzakerelerin üçüncü turunda da anlaşma sağlanamamasının ardından tarafların tahkime gitmesi ve arabulucuların ücret artışlarına ilişkin çözüm aramaya başlamasıyla geldi.

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