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Dünya
The Times, Russian Today 24.04.2023 10:11

The Times: İngiliz casus kendi çocuğunu öldürdü

The Times'ın sızan hükümet belgelerine dayandırdığı haberine göre, İngiliz güvenlik servisleri, zihinsel sağlığıyla ilgili endişelere rağmen bir İngiliz vatandaşını Pakistan-Afganistan sınırındaki bir kampa sızması için gönderdi. İngiltere'ye döndüğünde akli dengesi yerinde olmayan casus kendi çocuğunu öldürdü.

The Times: İngiliz casus kendi çocuğunu öldürdü

İngiliz gazetesinin incelediği belgelere göre, adı açıklanmayan adam, duygusal istikrarı ölçmek için tasarlanmış bir testte olabilecek en kötü puanı almasına rağmen, MI6 tarafından Taliban ve El Kaide aşırılık yanlıları tarafından kullanılan bir kampı belgelemek için gönderildi.

Raporda, casusun sabıka kaydının da olduğu ve daha önce psikolojik bir çöküntü yaşadığı iddia ediliyor.

Belgelere göre, görevinden sonra İngiltere'ye döndüğünde, adamın aşırı zihinsel sıkıntı içinde olduğu MI6 tarafından kaydedildi.

Daha sonra, ağır yaralı halde bulunan çocuğunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.. Tutuklandı ve cinayetle suçlandı.

Sonraki bir duruşmada jüri, casusun akıl hastalığından muzdarip olduğunu kabul etti, ancak onu cinayetten suçlu buldu.

The Times, casusun cihatçı bir asker kılığına girmekle görevlendirildiğini bildirdi.

Bölge, Pakistan hükümeti tarafından isyanla mücadele operasyonları için hedef alındı ​​ve  ABD güçleri tarafından bombalandı.

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