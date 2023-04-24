Afrika'dan Hindistan'a getirilen çitalardan ikincisi de öldü

BBC'nin haberine göre, Hindistan'ın orman ve vahşi yaşamdan sorumlu yetkililerinin yaptığı açıklamada, şubatta Afrika'dan Hindistan'a getirilen 12 çitadan ikincisinin de öldüğü kaydedildi.

Çitanın ölüm nedeni bilinmezken bunun, son bir ay içinde gerçekleşen ikinci çita ölümü olduğu aktarıldı.

Eylül 2022'de de 8 Namibya çitası getirilmişti

Hindistan'da "Çita Projesi" adı verilen ve dünyanın en hızlı kara hayvanı olan çitaları yeniden yetiştirmeye yönelik proje kapsamında 8 Namibya çitası, 17 Eylül 2022'de Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Kuno Ulusal Parkı'na getirilmişti. Program kapsamında 18 Şubat'ta da 12 çita daha Namibya'dan ülkeye getirilmişti.

Namibya'dan Hindistan'a götürülen çitalardan birinin mart ayında 4 yavru dünyaya getirdiği açıklanmıştı.

Madya Pradeş eyaletindeki vahşi yaşamı koruma alanı olan Kuno Ulusal Parkı'nda korunan çitalardan birinin mart sonunda böbrek yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.

Çitaların aşırı avlanma ve habitat kaybı nedeniyle Hindistan'da tamamen yok olan tek büyük etobur olduğu belirtiliyor. Hindistan'daki son çitanın 1947'de Koriya bölgesinde öldüğü tahmin edilirken çitaların neslinin tükendiği 1952'de ilan edilmişti.