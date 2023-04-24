Parçalı Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 24.04.2023 09:59

Dmitry Peskov'un oğlu Wagner'e katılıp, Ukrayna'da savaştığını açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un oğlu Nikolai Peskov, Rus paralı asker şirketi Wagner bünyesinde yaklaşık 6 ay Ukrayna'da savaştığını açıkladı.

Dmitry Peskov'un oğlu Wagner'e katılıp, Ukrayna'da savaştığını açıkladı

Kremlin'e yakın Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan 33 yaşındaki Peskov, "Bu benim görevimdi. Arkadaşlarım ve diğerleri oraya giderken, bir kenarda oturup seyredemezdim" dedi.

Wagner'e katılmanın kendi kararı olduğunu belirten Peskov, süreci bilmediğini ve babasının kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Diğer paralı askerlerin Kremlin bağlantılarını bilmemesi için sahte bir kimlik kullandığını kaydeden Peskov; Ukrayna'da kendisine hangi adla hitap edildiğini, bu adı gelecekte de kullanması gerekebileceğini söyleyerek açıklamadı.

Wagner, Rusya'da "özel askeri şirket" olarak tanımlanıyor. Şirket, Ukrayna'da savaş suçları işlemek ve insan haklarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Wagner'in son dönemde, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri kayıplarının artması sonrası, cezaevlerinden binlerce hükümlüyü bünyesine kattığı biliniyor.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
İngiltere ve Hollanda'dan Kuzey Denizi'ne 1,8 gigavat kapasiteli elektrik hattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
Milli Eğitim Bakanı Özer ve TRT Genel Müdürü Sobacı çocukların sevincine ortak oldu
10:40
Deprem bölgesindeki 10 ilde öğrenciler için telafi programı yapılacak
10:31
Kurulan şirket sayısı yüzde 19,5 arttı
10:27
Kenya'daki açlık tarikatı soruşturmasında ölü sayısı 47'ye yükseldi
10:28
43 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin dava başlıyor
10:23
Kapasite kullanım oranı nisanda arttı
Almanya'da protestocular ellerini otoyola yapıştırdı
Almanya'da protestocular ellerini otoyola yapıştırdı
FOTO FOKUS
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ