İngiltere ve Hollanda'dan Kuzey Denizi'ne 1,8 gigavat kapasiteli elektrik hattı

İngiliz hükümetinin açıklamasına göre, Yeni LionLink her iki ülkeyi aynı anda deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerine bağlayarak temiz ve erişebilir enerji tedarik etmesini sağlayacak.

Söz konusu hat dünyada türünün ikinci fakat en büyük kapasiteye sahip örneği olarak nitelendirilirken, hattın 1,8 gigavatlık elektrik taşıma kapasitesi, ilk örneğinin 4 katından fazla. Hat, deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinden üretilen ve yıllık yaklaşık 2 milyon haneye yetecek elektriğin iletimini gerçekleştirecek.

Hattın 2030'da faaliyete geçmesi planlanıyor.

Projenin hayata geçirilmesine ilişkin imzalar bugün Belçika'nın Ostend şehrinde düzenlenecek Kuzey Denizi Zirvesi'nde atılacak.