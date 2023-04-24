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Dünya
AA 24.04.2023 09:45

İngiltere ve Hollanda'dan Kuzey Denizi'ne 1,8 gigavat kapasiteli elektrik hattı

İngiltere ve Hollanda, Kuzey Denizi'nin altından inşa edecekleri ve dünyada türünün en büyük örneği olarak nitelendirilen elektrik hattı Yeni LionLink ile deniz üstü rüzgar santrallerinden yaklaşık 2 milyon haneye yetecek elektrik tedarik edecek.

İngiltere ve Hollanda'dan Kuzey Denizi'ne 1,8 gigavat kapasiteli elektrik hattı

İngiliz hükümetinin açıklamasına göre, Yeni LionLink her iki ülkeyi aynı anda deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerine bağlayarak temiz ve erişebilir enerji tedarik etmesini sağlayacak.

Söz konusu hat dünyada türünün ikinci fakat en büyük kapasiteye sahip örneği olarak nitelendirilirken, hattın 1,8 gigavatlık elektrik taşıma kapasitesi, ilk örneğinin 4 katından fazla. Hat, deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinden üretilen ve yıllık yaklaşık 2 milyon haneye yetecek elektriğin iletimini gerçekleştirecek.

Hattın 2030'da faaliyete geçmesi planlanıyor.

Projenin hayata geçirilmesine ilişkin imzalar bugün Belçika'nın Ostend şehrinde düzenlenecek Kuzey Denizi Zirvesi'nde atılacak.

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