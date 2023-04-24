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Dünya
Russian Today 24.04.2023 10:15

ABD'li senato adayı, beyazlara tazminat ödenmesini istedi

ABD Senatosundaki iki sandalye için Ohio'da Cumhuriyetçilerin adayı olan Bernie Moreno, ABD İç Savaşı sırasında siyahilerin kurtuluşu için Kuzey ile savaşırken ölen beyazların torunlarının mali tazminat almasını önerdi.

ABD'li senato adayı, beyazlara tazminat ödenmesini istedi

Moreno , "Beyazlar, siyahları özgür kılmak için öldü. İnsanlık tarihinde daha önce hiç olmadı, ama burada, Amerika'da oldu. Bu okullarda pek öğretilmiyor, değil mi? Biliyorsunuz, tazminattan bahsediyorlar. Siyahların hayatlarını kurtarmak için ölen Kuzey'deki insanların tazminatları nerede?" dedi.

Moreno'nun talebi, geçen yıl California'da kölelerin torunları olan siyahilere 360 bin dolar ödeme yapılması önerisinin ardından geldi.

Moreno, 1861'de başlayan ve ağırlıklı olarak Kuzey ve Güney'deki eyaletler arasında yapılan ve köleliğin kaldırılmasının ana neden olduğu kanlı, dört yıl süren iç savaşa atıfta bulunuyordu.

Tahminler, Kuzey için savaşırken yaklaşık 360 bin kişinin öldürüldüğünü öne sürerken, Konfederasyon güçlerinin kayıplarının yaklaşık 258 bin olduğu düşünülüyor.

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