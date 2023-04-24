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Dünya
The Guardian 24.04.2023 10:24

Kenya'daki açlık tarikatı soruşturmasında ölü sayısı 47'ye yükseldi

Kenya'da dinleyicilerine açlıktan ölmelerini söylediği iddia edilen bir tarikatın lideri Paul Mackenzie Nthenge'in gözaltına alınmasıyla başlayan soruşturma kapsamında, 47 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kenya'daki açlık tarikatı soruşturmasında ölü sayısı 47'ye yükseldi

Kenya basınında `tarikat lideri` olarak nitelendirilen vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin dinleyicilerini `Hz. İsa ile tanışma` vaadiyle kandırdığı öne sürüldü.

Çok sayıda kişiye açlıktan ölmeleri durumunda Hz. İsa ile tanışacaklarını söylediği iddia edilen Nthenge'nin gözaltına alınmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında sahil kasabası Malindi'de aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişinin cesedi bulundu.

Bugün yapılan açıklamada ceset sayısının 47'ye ulaştığı açıklandı.

Hayatını kaybeden kişilerin kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için DNA örnekleri alınarak, çeşitli testler yapılacak.

İddiaları reddetti

Hakkındaki iddiaları ve görevini kötüye kullandığını reddeden Nthenge'in kefaletle serbest bırakılma talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Polis, 15 Nisan'da kendilerini açlıktan öldürdüğünden şüphelenilen 4 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Nthenge'i gözaltına almıştı. 

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