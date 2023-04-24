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Dünya
Reuters 24.04.2023 10:40

Disneyland'de mekanik ejderha, gösteri sırasında alev aldı

ABD'nin popüler eğlence parklarından olan Disneyland'de yangın paniği yaşandı. California'daki tema parkında mekanik ejderha, gösteri sırasında ateş püskürtürken bir anda alev aldı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

ABD'nin California eyaletinde yer alan Disneyland eğlence merkezi korku dolu anlara sahne oldu.

Parkta bulunan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki mekanik ejderha, "Fantasmic" adlı gösteri sırasında alev aldı.

Püskürttüğü ateşin bir anda içinde kaldı. Alevler mekanik ejderhayı sardı, çıkan yangın büyük paniğe yol açtı.

Alevlerle birlikte yoğun duman tabakası da etrafa yayıldı. O anlara, gösteriyi takip eden yüzlerce kişi tanık oldu.

Yangının çıktığı alan boşaltıldı. Alevlere müdahale edildi. Mekanik ejderhayı saran yangın, müdahalelerin ardından söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. 

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