Avustralya, F-35 savaş uçağı parçalarının yanlışlıkla Hong Kong'a yönlendirildiğini doğruladı

Savunma Bakanı Richard Marles Adelaide'de gazetecilere verdiği demeçte, bu durumdan haberdar edildiklerini ve soruşturmaya nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda ABD ve Lockheed ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Politico geçen hafta, konuya aşina üç kişiye dayandırdığı haberinde, onarım için ABD'ye gönderilen F-35 parçalarının bu yaz Avustralya'dan transit geçişi sırasında başka bir rotaya yönlendirildiğini bildirdi.

Haberde, parçaların F-35 üreticisi Lockheed Martin adına bir aracı tarafından taşındığı ifade edildi.

Pentagon kayıp bileşenleri araştırıyor

Sevkiyatın neden yön değiştirdiği veya Çin'in özel idari bölgesi olan Hong Kong'a nasıl ulaştığı henüz netlik kazanmadı.

Pentagon bazı bileşenlerin kaybolduğunu doğruladı.

Bir Savunma Bakanlığı sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, Pentagon'un F-35 Ortak Program Ofisi'nin kullanılamaz durumdaki F-35 Lightning II bileşenleriyle ilgili bir sevkiyat sorununun farkında olduğunu söyledi.

Beşinci nesil F-35 Lightning II, büyük ölçüde dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak görülüyor. Lockheed uçağı en ölümcül, hayatta kalabilen ve bağlantılı savaş uçağı olarak tanımlıyor.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri

Savunma Bakanlığı sözcüsü CNN'e verdiği demeçte, bu bileşenleri geri almak, olayı soruşturmak ve gelecekte tekrarını önlemek için güvenlik önlemleri almak üzere ABD makamları ve endüstri ortaklarıyla aktif olarak çalıştıklarını kaydetti.

Marles salı günü yaptığı açıklamada, kayıp sevkiyatta herhangi bir hassas parçanın bulunmadığını düşündüğünü belirtti. Avustralya tarafında meydana gelen her şeyi çok detaylı bir şekilde incelediklerini vurgulayan Marles, programa katılım şekillerinden emin olduklarını ifade etti.

Marles, sürecin nihayetinde ABD'nin ve ana yüklenici ile küresel tedarik zincirini yönetmekten sorumlu yüklenici olarak Lockheed'in meselesi olduğunu ekledi. CNN daha fazla detay için Avustralya Savunma Kuvvetleri ile iletişime geçti.

Lockheed CNN'e yaptığı açıklamada, güvenlik nedenleriyle sevkiyatların durumu hakkında konuşamayacağını ancak ABD Savunma Bakanlığı ve Savunma Lojistik Ajansı tarafından belirlenen düzenlemeleri takip ettiğini bildirdi. Lockheed, ekiplerinin F-35 programının bütünlüğünü ve müttefik ortaklarının güvenliğini sağlamak için her sevkiyatı en üst düzeyde özen ve güvenlik önlemleriyle ele aldığını belirtti.