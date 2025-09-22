Açık 21.1ºC Ankara
Dünya
AA 22.09.2025 11:04

Avustralya 3 kişinin ölümüne neden olan telekomünikasyon arızasını soruşturuyor

Avustralya hükümeti, geçen hafta ülkenin ikinci büyük telekomünikasyon şirketi Optus'un şebekelerinde meydana gelen ve acil aramalar yönlendirilemediği için 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan kesintiye ilişkin soruşturma başlattı.

Avustralya 3 kişinin ölümüne neden olan telekomünikasyon arızasını soruşturuyor

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Optus'un şebekelerinde 18 Eylül'de meydana gelen ve birçok eyalette yüzlerce aramanın yapılamamasına neden olan kesinti, can kayıplarının ardından yetkilileri harekete geçirdi.

Hükümete bağlı Avustralya Medya ve İletişim Kurulu, 13 saatten fazla süren ve bu süreçte acil durum çağrıları iletilemediği için 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kesintiye yönelik soruşturma başlattı.

Kurul yetkilileri, arızadan sorun giderilene kadar haberdar edilmediklerini ve bunun prosedüre aykırı olduğunu belirtti.

Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, gazetecilere yaptığı açıklamada, Optus'un "Avustralya halkını yüz üstü bıraktığını" ve şirketin "ciddi sonuçlarla yüzleşeceğini" ifade etti.

Optus'un şebekelerinde 2023'te de büyük çaplı bir arıza meydana gelmiş, 2 binden fazla kişi acil çağrı hizmetine erişim sağlayamamıştı.

Şirket 2022'de de 10 milyon müşterisinin bilgilerinin bilgisayar kors

