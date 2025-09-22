ABD Başkanı Trump, TikTok'u devralması planlanan Amerikalı ortakları açıkladı

Trump, dün Fox News televizyonunda katıldığı yayında, ABD'li veri tabanı yazılımı şirketi Oracle'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Larry Ellison, bilgisayar donanımları ve teknoloji altyapısı üreticisi Dell'in kurucusu ve CEO'su Michael Dell, medya grubu News Corp'un kurucusu ve onursal Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Murdoch ile ondan sonra grubun yönetimini üstlenen oğlu Lachlan Murdoch'ın, TikTok'u devralması planlanan konsorsiyumda yer alacağını bildirdi.

ABD Başkanı, "Onlar (olası ortaklar) iyi bilinen insanlar. Larry Ellison onlardan biri. O katılacak. Harika bir adam. Michael Dell katılacak. Bunu size söylemeyi istemezdim ama Lachlan adında bir adam da var. Ve Rupert Murdoch da muhtemelen grupta yer alacak." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Fox News'a yaptığı açıklamada, ABD kullanıcılarının veri güvenliğini Oracle'ın öncülük edeceği 7 kişilik bir kurulun denetleyeceğini, kurulda 6 kişinin ABD'li olacağını belirtti.

Sözcü Leavitt, platformun algoritmasının da Amerikan kontrolünde olacağını kaydetti.

TikTok sorunu

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024'te yaptığı oylamada, "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etmişti. ABD Senatosu'ndan da geçen tasarı 24 Nisan 2024'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti.

"Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa, ana ortak konumundaki ByteDance firmasının, şirketin varlıklarının yüzde 80'ini ABD'li ortaklara devretmediği takdirde ABD'de yasaklanmasını öngörüyor.

ABD Kongresinin, ByteDance'in 19 Ocak 2025'e kadar hisseleri devretmemesi halinde uygulamanın tüm ülkede yasaklanmasına yönelik kararı, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da onanmış, ancak 20 Ocak'ta göreve başlayan yeni Başkan Donald Trump, son tarihin süresini, sonuncusu 17 Eylül 2025'te olmak üzere, başkanlık kararnameleriyle 4 kez uzatmıştı.

Trump ve Şi, şirketin durumunu ele almıştı

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Eylül'de yaptıkları telefon görüşmesinde TikTok’un durumunu ele almıştı.

Trump görüşmenin ardından ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Çin lideri ile aralarında TikTok'un devrinin de olduğu konularda verimli bir görüşme yaptıklarını duyururken anlaşmaya onayı için Şi'ye teşekkür etmişti.

ABD Başkanı, daha sonra Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında da "Devlet Başkanı Şi ile harika bir görüşme yaptık ve TikTok anlaşmasını onayladık, şu anda süreç devam ediyor. Harika yatırımcılarımız var. Bu anlaşmanın tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TikTok'u satın alacak kişilerin ve şirketlerin Amerikalı olduğunu ve kontrolün tamamen kendilerinde olacağını dile getiren Trump, "Anlaşmayı imzalamamız gerekiyor, sanırım bu bir formalite olabilir." yorumunu yapmıştı.

Öte yandan Çin tarafının görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, anlaşmanın onaylanıp onaylanmadığına dair bir bilgi paylaşılmamıştı. Açıklamada, Devlet Başkanı Şi'nin, "Çin hükümeti, söz konusu şirketin (ByteDance) isteklerine saygı duyuyor. Çin yasalarına ve düzenlemelerine uygun, her iki tarafın çıkarlarını dengeleyen bir çözüm için piyasa kurallarına uyum doğrultusunda verimli ticari müzakereler yürütüldüğünü görmekten memnuniyet duyarız." ifadelerine yer verilmişti.