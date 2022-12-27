Fransa; PKK terörü ile yüzleşiyor. Örgüt destekçileri Paris sokaklarını yakıp yıktı. Ortaya çıkan kaos, Avrupa ülkelerinin teröre bakışını yeniden gündeme getirdi.

Avrupa devletleri, resmi düzeyde PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor. PKK; 2004'ten bu yana Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde. Ancak bu durum ülkelerin örgüt ile ilişkisini engellemiyor.

PKK suç ağına sahip bir terör örgütü.

Emniyet birimlerinin raporlarına göre terör örgütü PKK insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı faaliyetlerden gelir sağlıyor ve suç örgütleri ile iş birliği yapıyor. Buna göre PKK’yı desteklemek, Avrupa ülkeleri için farklı suçlara da destek olmak ve kendi yasalarını çiğnemek anlamına geliyor.

Hukuki temellere rağmen Batı ülkeleri PKK'yı desteklemekten vazgeçmiyor.

Türk- Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı, PKK'nın terör listesinde olmasının terörle ilgili uluslararası düzenlemeler için kolaylık sağladığını aktararak, "PKK terör örgütüne mensup kuruluşların Avrupa’da para toplaması terörün finansmanında kullanılması suç. Bunların engellenmesi el konulması tutuklanması gerekiyor" dedi.

Avrupa, terör suçlularının sığındığı bir merkez haline geldi. PKK destekçileri bu ülkelerde kolayca barınıyor. Terör eylemlerinde rol alanlara güvence sağlanıyor.

Terör örgütü PKK; başta Almanya, Fransa ve İsveç olmak üzere Avrupa ülkelerinde aktif olarak propaganda faaliyetlerinde bulunuyor.

Örgütü himaye eden ülkeler, terörle mücadelede sorumluluğunu göz ardı ediyor.