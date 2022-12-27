Kuzey Mitrovica'daki Boşnak Mahallesi, Sırp, Arnavut, Boşnak ve Türklerin bir arada yaşadığı çok etnikli bir semt olarak biliniyor. Mahalleden geçen yol, barikatlar kurulmadan önce Mitrovica'nın kuzeyi ile güneyini bağlıyordu.

Diğer barikatlarda alışılanın aksine bu barikatta Sırpların nöbet tutmadığı gözlendi. Vatandaşlar çevredeki yollardan sadece yürüyerek geçebiliyor.

Kosova polisine ait iki devriye arabası, barikatların güney kısmında konuşlanmış durumda.

Ayrıca Zveçan Belediyesi yakınında bir köprünün üzerinde kurulan ikinci barikatın çevresinde de Sırpların nöbet tutmadığı ve Kosova Polisi ile NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerinin de yer almadığı gözlendi.

Kosova Hükümeti, barikatları kaldırmak için gerekli kapasiteye sahip olduğunu ancak KFOR'un bu yönde hareket etmesi için süre tanıdığını açıkladı.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.​​​