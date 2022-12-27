Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin, siyasi, askeri, ekonomik, insani konularda ve Ukrayna'nın gelecekte yeniden inşasında İtalyan hükümetinin Kiev'e tam desteğini yinelediği belirtildi.

Meloni'nin ayrıca İtalya'nın Ukrayna halkı için, adil bir barışa varmak için her türlü faydalı çabaya yönelik azami taahhüdünü de teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Başbakan, Kiev'e gitme niyetini doğruladı ve Başkan Zelenskiy'i Roma'yı ziyaret etmesi için davet etti" ifadesi yer aldı.

Zelenskiy, 10 milyon euroluk yardım için teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meloni'ye İtalya'nın Ukrayna için 10 milyon euroluk ek yardımı dolayısıyla teşekkür ettiğini ve bunu takdirle karşıladığını belirtti.

Zelenskiy, Meloni ile hava savunma sistemleri ve Ukrayna'nın barış formülü üzerine bir görüşme gerçekleştirdiklerini yazdı.