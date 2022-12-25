Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine destek veren Avrupa ülkelerini bu sözlerle uyarmıştı:

"Buradan bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan destek veren ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016 yılında uyarmıştı

Fransızlar PKK'nın gerçek yüzünü sokak olayları ile gördü.

PKK yandaşlarının başkent Paris’i savaş alanına çevirmesi sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016 yılında yaptığı bu uyarı tekrar hatırlandı.

PKK'nın gerçek yüzünü gördüler

Fransız halkı da terör örgütü yandaşlarının Paris sokaklarında yaptıklarından rahatsız.

Yaşananlar, Fransızlar PKK'nın gerçek yüzünü gördü yorumlarına yol açtı.

Sosyal medyada Fransızlar yaşananlara tepki gösterdi.

Bir Fransız sosyal medya kullanıcısı yaşananların ardından “Olaylara ordu neden müdahale etmiyor? Bu şekilde daha caydırıcı olmaz mıydı?” sorusunu sorarken,,,

Bir başka Fransız, "Fransa, PKK’ya desteğinin bedelini ödüyor" sözleri ile tepki gösterdi.

Bir başka kullanıcı da, "Bu gördüklerime öfkeleniyorum. Bize böyle mi teşekkür ediyorlar?" diyerek, siyasileri tepki göstermeye çağırdı.

Bir Fransız ise "Paris sokakları haydutlara terk edildi" ifadeleri ile yaşananları eleştirdi.